Grupo assalta estacionamento do Aeroporto Tom Jobim

Quatro homens assaltaram na manhã desta segunda-feira, 30, a tesouraria do estacionamento do Terminal 1 do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, segundo informações da Delegacia do Aeroporto Internacional (Dairj). Ainda não há informação sobre o valor levado pelos criminosos. Ninguém ficou ferido.

Os suspeitos chegaram ao guichê de pagamento do estacionamento por volta das 9 horas. Após o assalto, renderam um motorista de táxi e usaram o veículo para a fuga. Logo em seguida, abandonaram o carro e o motorista e renderam outro taxista para fugir. A polícia ainda não sabe informar se o segundo refém foi abandonado pelos suspeitos.