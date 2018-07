Grupo assalta hotel e turistas no Rio Três homens e uma mulher armados com revólveres invadiram o Hotel Ipanema Plaza (zona sul do Rio de Janeiro), renderam os seguranças e assaltaram dois turistas paulistas e a recepção do hotel na madrugada deste domingo. Os ladrões levaram jóias, celulares, documentos, cartões de crédito e um total de R$ 7,5 mil em dinheiro, mas ninguém ficou ferido. Nilson e Regiane Moi foram supreendidos pelos ladrões quando chegaram ao hotel por volta de 1h30. Depois de rendido, o casal foi trancado em um dos quartos do hotel, junto com dois seguranças e outros três funcionários. Os quatro ladrões (um deles encapuzado), arrancaram os fios dos telefones e roubaram a fita de vídeo do circuito interno. Depois disso, recolheram celulares e objetos de valor e arrombaram uma vitrine com jóias. Os dois paulistas foram os únicos hóspedes assaltados porque, na hora do roubo, todos os outros turistas estavam em seus quartos e os assaltantes não ultrapassaram a recepção. Depois que os assaltantes fugiram, os funcionários presos usaram uma chave mestra e conseguiram sair do quarto e chamar a polícia. Até a tarde de hoje, nenhum dos ladrões havia sido preso.