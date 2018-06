Grupo atira em carro e mata 3 na zona norte Três pessoas foram assassinadas na madrugada de ontem na Vila Zat, zona norte de São Paulo. Segundo a polícia, desconhecidos se aproximaram do SpaceFox preto em que as vítimas estavam e atiraram. Um rapaz e uma jovem morreram no local. Sílvio Gomes, de 42 anos, foi levado ao Hospital de Pirituba, mas não resistiu. Uma garota de 17 anos foi operada e seu estado era considerado estável. Até a noite, ninguém havia sido preso.