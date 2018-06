Grupo cola cartaz nazista em Itajaí

FLORIANÓPOLIS - Cartazes exaltando Adolf Hitler foram colocados em um poste na frente da Igreja Matriz de Itajaí, em Santa Catarina, na manhã de domingo, 20. Nesta terça-feira, 22, um estudante decidiu, em protesto, colar por cima da imagem cartazes com uma ilustração do líder soviético Josef Stalin nocauteando o nazista.

A Polícia Civil não recebeu denúncias sobre as imagens de Hitler. O cartaz comemora o aniversário do líder nazista com a frase: "Heróis não morrem. Parabéns, Führer", acompanhado de um símbolo com a inscrição "White Front".

Por cima da imagem de Hitler, o estudante Ian Guilherme Merlo colou um cartaz que mostra Stalin acertando um soco no nazista. À tarde, a prefeitura de Itajaí retirou os cartazes e pintou o poste.