Grupo de Alckmin domina diretórios A eleição nos 52 diretórios zonais do PSDB paulistano ontem consolidou o domínio do grupo do governador Geraldo Alckmin, que venceu em regiões "adversárias", como Ermelino Matarazzo e Vila Jacuí. A ala vitoriosa ditará as regras da eleição municipal de 2012 e influenciará na escolha do presidente municipal. Alckmin quer o secretário Julio Semeghini (Gestão Pública) no cargo.