Grupo de amigos é resgatado por bombeiros na Pedra da Gávea

Um grupo de sete pessoas que pediu auxílio para deixar a Pedra da Gávea, no Rio, neste domingo, 3, já foi encontrado pelos bombeiros do Alto da Boa Vista. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém estava ferido. A descida do grupo e dos bombeiros deve durar cerca de uma hora por conta da distância e da chuva fina que atingiu a cidade nesta manhã. O grupo não conseguiu retornar por conta do mau tempo, e um dos integrantes entrou em contato com pelo celular com um amigo, que acionou os bombeiros.