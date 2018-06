Grupo de amigos morre em acidente na BR-282 em Nova Erechim (SC)

SÃO PAULO - Quatro colegas, jovens com idades entre 21 e 31 anos, morreram, por volta das 20h30 de quarta-feira, 6, após o Space Fox, placas DXS 9123, ocupado pelo grupo, sair da pista e atingir um árvore no quilômetro 569 da pista sentido Chapecó da BR-282, em Nova Erechim, no oeste catarinense, a 600 quilômetros de Florianópolis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não chovia no momento do acidente, portanto a pista estava seca. Ao perder o controle do veículo num trecho de curva, segundo a PRF, possivelmente, em razão da velocidade incompatível com o traçado da rodovia naquele trecho, Tiago Spada, de 21 anos, bateu o Space Fox contra a árvore. Além dele, morreram no local Francis Marcos Lazarotto, de 31 anos, e Keder Cristiano Keller, de 21 anos. Fábio Ribicki, de 24 anos, morreu a caminho do pronto-socorro de Pinhalzinho, o mais próximo da região.

A polícia informou que não foi encontrada bebida alcoólica dentro do carro, que não está no nome de nenhuma das vítimas, moradoras de Nova Erechim e Pinhalzinho. O grupo havia se reunido para aproveitar o feriado desta quinta-feira, de Corpus Christi.