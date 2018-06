Grupo de parentes se diz frustrado com visita a Recife

Piloto viu clarão na rota do Voo 447, informa jornal espanhol

Destroços e óleo recolhidos não são do Airbus, diz Aeronáutica

A "palestra" durou cerca de uma hora. Logo depois, embarcaram no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e retornaram ao Rio. O grupo chegou ao hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde os parentes estão hospedados, antes das 17 horas. Marinho elogiou o trabalho de busca feito pelo governo brasileiro, mas disse que tinha esperanças de ver parte dos destroços encontrados no mar. Para ele, a ida a Recife "mostrou a realidade", querendo dizer que não há mais esperanças de encontrar pessoas vivas.

Os parentes criticaram as informações, depois desmentidas, do Ministério da Defesa, de que havia destroços do avião próximos às ilhas São Pedro e São Paulo. "Isso causa uma diminuição da expectativa de encontrar vida e aumenta a indignação. Foi dito que os destroços seriam do avião, o que gerou uma comoção naqueles que pensavam ainda haver possibilidade de encontrar pessoas vivas ou pelo menos restos da aeronave que esclareceriam o motivo da queda. De repente, veio um banho de água fria", disse Maartem Van Sluys, gerente de hotel, irmão da jornalista Adriana Francisca, que também estava no voo.

Maartem tem sido alvo de críticas de parte dos parentes das vítimas. Marco Túlio Marques disse que por pouco não houve uma briga na sala onde ocorrem as reuniões reservadas, no hotel. O advogado afirmou que muitos parentes estão exaltados com Maarten, por, segundo ele, se apresentar como representante das vítimas.