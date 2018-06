Grupo de torcedores do Vasco dá calote de R$ 1300 em restaurante

SÃO PAULO - Um grupo de torcedores do Vasco saiu sem pagar a conta de um restaurante às margens da Rodovia Régis Bittencourt na manhã desta quarta-feira, 8. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles estavam em um ônibus que trafegava no sentido Curitiba, pararam para comer e deram um calote no valor de aproximadamente R$1300,00.

A ocorrência foi informada pela balconista do estabelecimento comercial, localizado na altura do km 280, que ligou chorando para o posto da PRF. As viaturas que estavam no trecho foram acionadas e conseguiram interceptar o ônibus na altura de São Lourenço da Serra.

Os torcedores foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Embu. A PRF afirmou que foi feito um acordo entre o gerente do local e os responsáveis pelo calote. Foram pagos cerca de R$500,00. Os agentes da delegacia não confirmaram o valor informado pela PRF, mas disseram que a ocorrência não precisou ser registrada por causa do acordo.

O posto da PRF informou ainda que recebeu mais um chamado similar nesta quarta-feira. Passageiros de dois ônibus teriam agido da mesma maneira na altura do km 384 da Régis, na altura de Miracatu.