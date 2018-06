Grupo é detido com drogas, munições e faixa do PCC em SP Policiais militares da de São Paulo estouraram, por volta das 3 horas desta quinta-feira, 29, um ponto de distribuição de drogas no interior da Favela do Jardim Elisa Maria, na zona norte de São Paulo. De acordo com os policiais, treze pessoas foram detidas, entre elas três adolescentes, um deles de 12 anos de idade. Com o grupo foram apreendidos cerca de 500 g de maconha, quatro papelotes de cocaína, 14 pedras de crack, munições de diversos calibres e uma faixa com a sigla da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Até as 5h30, os policiais não sabiam quais dos detidos seriam indiciados e ficariam preso por tráfico de drogas, porte de munição de uso restrito e formação de quadrilha. Os menores seriam encaminhados à Vara da Infância e Juventude e, de lá, para a Fundação Casa (ex-Febem).