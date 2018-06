Grupo é detido em Diadema (SP) com contrabando do Paraguai Cinco pessoas, acusadas de contrabando, foram detidas no início da madrugada deste sábado em Diadema, na Grande São Paulo. Policiais militares da 1ª Companhia do 24º Batalhão, em patrulhamento pela Avenida José Bonifácio, no Jardim Conceição, desconfiaram de um ônibus de turismo e pararam o veículo. Dentro do coletivo os policiais encontraram cerca de 400 caixas com mercadorias vindas do Paraguai, a maioria contendo cigarros, brinquedos e pequenos eletroeletrônicos. Os cinco, incluindo o motorista do ônibus, foram encaminhados ao 3º Distrito Policial de Diadema.