Grupo entra por buraco na parede e assalta banco em Poá Uma quadrilha assaltou um banco na região central do município de Poá, na Grande São Paulo, depois de entrar na agência por um buraco na parede, segundo informações do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. A ação ocorreu após o expediente bancário e pelo menos 15 pessoas foram feitas reféns pelos criminosos. De acordo com a polícia, quatro homens armados e encapuzados conseguiram entrar na agência bancária por um buraco feito na parede. As informações dão conta de que o bando havia trabalhado pelo menos dois dias em um imóvel vizinho. Desta vez, ninguém ficou ferido, mas a quantia roubada do banco não foi divulgada. Há dois anos, outros bandidos atacaram a mesma agência e conseguiram levar cerca de R$ 700 mil.