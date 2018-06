Grupo Estado faz cobertura multimídia

O Grupo Estado pôs em campo nestas eleições um amplo e qualificado time de profissionais, além de investir em novas ferramentas de comunicação. O objetivo é proporcionar ao leitor a mais variada e consistente cobertura da campanha. Assim, de forma integrada e articulada, foram mobilizados o Estado, o Jornal da Tarde, a Agência Estado, o portal estadão.com.br, a TV Estadão e a Rádio Eldorado.

Houve um grande investimento na estrutura jornalística. Hoje, por exemplo, mais de uma centena de profissionais estão mobilizados, entre repórteres, fotógrafos e redatores, além de enviados especiais e correspondentes nas capitais de todos os Estados e no Exterior - até mesmo em Gabrovo, na Bulgária, terra do pai da candidata Dilma Rousseff.

Ao longo dos meses de cobertura, além do acompanhamento diário das atividades dos principais candidatos à Presidência, o Estado se empenhou em revelar o que se passava na campanha longe dos holofotes e microfones. Em junho, quando os partidos realizaram as convenções que oficializaram suas chapas, uma série de reportagens contou os bastidores da construção das candidaturas de Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva. Em agosto, com o início da propaganda no horário eleitoral gratuito, outra série mostrou como a imagem dos três candidatos tinha sido forjada e seria explorada na TV. Hoje, o jornal revela os bastidores dos dois últimos meses das campanhas (págs. H6, H7 e H8).

A cobertura seguirá intensiva durante todo o dia de hoje. E, em tempo real a rede digital capitaneada pelo portal estadão.com.br, trará informações sobre o clima da votação no País. Analistas serão entrevistados ao vivo pela TV Estadão. E, fechadas as urnas, já a partir das 17 horas, será possível acompanhar a apuração voto a voto, do TSE.