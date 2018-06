Grupo Exaltasamba sofre acidente e 12 pessoas ficam feridas

Doze pessoas - entre elas músicos do grupo de pagode Exaltasamba - ficaram feridas depois que o ônibus alugado pela banda tombou na altura do km 513 da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Cajati, interior paulista. De acordo com a Polícia Civil da cidade, o motorista do veículo perdeu o controle e tombou na pista sentido Curitiba-São Paulo. Chovia no momento do acidente, pouco antes das 14 horas de terça-feira. O músicos voltavam de um show em Araranguá (SC). Nove integrantes foram levados para o Hospital Regional do Vale do Ribeira, em Pariquera-Açu. Segundo a médica Cristina Barbosa, porém, seis já haviam sido liberados na noite de terça-feira. Os músicos Péricles Aparecido Fonseca de Faria, Adriano de Oliveira e Arlidmar Gomes dos Santos permaneceriam em observação. Eles devem ter alta nesta quarta-feira.