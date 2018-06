Grupo faz arrastão em hotel no Rio

RIO - Pelo menos 15 turistas hospedados em um hotel de luxo de Santa Teresa, no centro do Rio, foram assaltados na madrugada desta segunda-feira, 18. Quatro criminosos fortemente armados invadiram o Hotel Santa Teresa, na Rua Almirante Alexandrino, por volta das 3h20. Os bandidos pularam o muro durante a troca turno dos seguranças e roubaram objetos. Nenhum hóspede ficou ferido.

Segundo o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar da Praça da Harmonia, coronel Edílson de Moraes Filho, testemunhas ouvidas pela polícia reconheceram um ex-funcionário do hotel entre os assaltantes. Ele estava encapuzado, mas foi reconhecido pelo porte físico.

De acordo com o coronel, os criminosos cortaram os fios de algumas câmeras, mas foram flagrados pelo sistema de vigilância. Policiais civis fazem o retrato falado dos assaltantes. De acordo com a assessoria de imprensa do hotel, todas as vítimas deixaram a hospedaria.

O hotel é o mesmo em que a cantora inglesa Amy Winehouse se hospedou em janeiro. Segundo o estabelecimento, a ocupação estava completa para o final de semana. São 44 quartos, mas não foi informado o número exato de hóspedes. As diárias no Hotel Santa Teresa custam entre R$ 750 e R$ 2.800.

Reforço. À tarde, a Polícia Militar aumentou o policiamento na região de Santa Teresa. Segundo nota da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o secretário José Mariano Beltrame lamentou o crime no hotel e informou que "o antigo Hospital Quarto Centenário, que foi cedido pela prefeitura ao governo do Estado, será usado como sede de algumas unidades da Polícia Militar."

Texto atualizado às 16h10.