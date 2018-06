Grupo faz arrastão na Radial Oeste e leva dois carros no Rio

Um grupo de cerca de dez homens armados com fuzis roubou dois carros na manhã deste domingo, 28, durante um arrastão na Avenida Radial Oeste, em frente à estação de metrô do bairro de São Cristóvão, zona norte do Rio. De acordo com a 18ª Delegacia de Polícia (DP), testemunhas relataram que os bandidos saíram de dois veículos e fizeram disparos para o alto. Eles levaram dois veículos da marca Honda, um Civic e um Fit. Ninguém ficou ferido durante o assalto. A ação ocorreu às 7h45 e os bandidos também roubaram documentos, dinheiro e telefones celulares das vítimas, que registraram boletim de ocorrência na 18ª DP. A polícia informou que dois veículos foram abandonados nas proximidades de onde ocorreu o arrastão, mas não soube informar se eles foram usados pelos criminosos para o assalto.