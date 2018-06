Grupo faz protesto contra racismo Um grupo de 40 pessoas realizou neste sábado um protesto no Carrefour do Osasco, onde o técnico em eletrônica Januário Santana foi agredido no dia 7. Santana, que é negro, estava em seu carro modelo EcoSport quando seguranças o atacaram, achando que ele havia roubado o veículo. Os manifestantes fazem parte do grupo contra o racismo Frente 3 de Fevereiro. Vários carros estacionaram no pátio, trazendo faixas contra o hipermercado..