Grupo invade cabine e para circulação de trem no Rio

Um trem que fazia o percurso Japeri, no Rio, parou por cerca de 10 minutos perto da estação terminal Central do Brasil, na manhã desta sexta-feira, 18, após algumas pessoas invadirem uma cabine e acionarem indevidamente o freio de emergência. Devido ao episódio, por volta das 8h30, um grupo de passageiros forçou a abertura das portas e desembarcou na via férrea. Ninguém ficou ferido.

Segundo a SuperVia, técnicos da empresa "foram ao local e restabeleceram o trem que seguiu para a estação Central do Brasil, onde efetuou o desembarque dos passageiros". Os responsáveis pelo ocorrido não foram localizados.