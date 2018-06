Grupo ligado à facção é preso antes de executar chacina em Manaus

MANAUS - Vinte criminosos foram presos em flagrante na noite de sexta-feira, 23, em Manaus, após trocar tiros com policiais civis no bairro Novo Aleixo, na zona norte da capital do Amazonas.

O grupo possuía armas de grosso calibre, drogas e carros de luxo e, segundo as investigações, estava a serviço do narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”, líder da facção criminosa Família do Norte (FDN).

De acordo com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), as prisões ocorreram pouco antes de uma chacina planejada para dominar o tráfico de drogas na zona norte. Segundo a polícia, o grupo faria um ataque ao traficante Clemilson dos Santos, o “Tio Patinhas”, supostamente jurado de morte por ter traído a facção.

Durante o tiroteio com a polícia, dois dos presos foram atingidos e outros dez fugiram. Foram apreendidos com eles seis pistolas, quatro revólveres, três fuzis, uma metralhadora, uma espingarda, nove carros, sendo alguns deles de luxo, 122 munições de diferentes calibres e sete quilos de drogas.

Os investigadores suspeitam que os fuzis de alto calibre e a metralhadora de uso exclusivo de policiais apreendidos tenham sido adquiridos junto a integrantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).