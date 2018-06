Grupo narra conto com base em Graciliano A interação com o público infantil é a aposta do grupo Teatro Por um Triz na narração do conto Causos de Alexandre, com base na obra Alexandre e Outros Heróis, do escritor Graciliano Ramos. Após a sessão, o grupo vai realizar oficinas e brincadeiras tradicionais de rua. Grátis. Sesc Paulista. Avenida Paulista, 119. Sessões às 16 e 18 horas. Tel.: 3179-3700