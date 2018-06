Grupo protesta contra integração no Terminal Sacomã Motoristas e cobradores de linhas intermunicipais do ABC Paulista, além de passageiros, protestavam em frente ao recém-inaugurado Terminal Sacomã, na zona sul de São Paulo, por volta das 18h30 desta quinta-feira, 22. Segundo informações da reportagem da Rádio Eldorado AM, eles reclamam da obrigatoriedade de passar pelo terminal e reivindicam a manutenção das linhas antigas. Os manifestantes reclamaram que o tempo das viagens aumentou em até 40 minutos, além de problemas com os assentos dos coletivos. No ABC, eles começam o trajeto sentados, e, depois da integração, concluem o percurso em pé. Um carro de som conduz as reclamações na faixa da direita da Rua Bom Pastor. Dentro do terminal, os usuários repetem as críticas nas filas de embarque. O protesto não provocava lentidão na via. Consultada por telefone, a São Paulo Transporte (SPtrans) não se pronunciou sobre o caso.