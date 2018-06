Grupo protesta contra retirada de outdoors em SP Cerca de 500 pessoas ligadas a empresas de publicidade externa estão reunidas em frente ao sambódromo do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, zona norte de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, eles protestam contra a Lei Cidade Limpa, que pretende regulamentar a publicidade na cidade de São Paulo com a retirada de outdoors. Os manifestantes devem seguir em passeata para a sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, região central da cidade. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), outro grupo de manifestantes já está em frente à Prefeitura, com um carro de som que ocupa a faixa da direita. O protesto ainda não atrapalha o trânsito no local. Cobrança A Prefeitura de São Paulo quer cobrar a retirada de painéis publicitários que vem fazendo desde terça-feira. Os empresários do setor de mídia externa que não têm liminares permitindo a retirada em março e não removeram os outdoors até dezembro vão pagar multas a partir de R$ 10 mil por peça. O sindicato da categoria diz que o Município terá dificuldade para receber. Esta matéria foi atualizada às 12h10 para acréscimo de informações.