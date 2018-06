Grupo protesta na Câmara do Rio contra prisão de manifestantes

RIO - Por volta das 17h45, cerca de 50 manifestantes se reuniram na frente da Câmara Municipal do Rio, no centro, para protestar contra o que consideram ter sido prisões arbitrárias realizadas durante a manifestação da noite dessa terça-feira, 15, que terminou no mesmo local.

O grupo tentou ocupar novamente as escadarias da Câmara, onde mais de 50 pessoas foram retiradas no fim da noite dessa terça. A Guarda Municipal, no entanto, proibiu a permanência ali e eles tiveram de descer, enquanto vaiavam os guardas. Os ativistas permanecem em frente à Câmara, gritando palavras de ordem contra os agentes.