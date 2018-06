Grupo que planejava resgate de detento é preso no RS

SÃO PAULO - Cinco pessoas foram presas nesta sexta-feira, 22, em Ijuí, no Rio Grande do Sul, acusadas de pertencer a uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas que planejava o resgate de um traficante do sistema prisional no Estado.

Cerca de 60 agentes da polícia participaram da operação Resposta, que cumpriram 18 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidas 90 petecas de crack, um tablete de maconha, seis armas de fogo, elevada quantia em dinheiro e um automóvel. Cinco pessoas foram presas e estão à disposição da justiça.