Grupo rouba agência do Itaú na Alameda Pamplona Pelo menos dez homens assaltaram a agência do Itaú, localizada na Alameda Pamplona, na região da Avenida Paulista, em São Paulo, no final desta tarde. De acordo com informações iniciais da Polícia Civil, o bando entrou na agência e anunciou o assalto antes do fechamento do estabelecimento. Os criminosos conseguiram fugir em motos antes da chegada da polícia. Eles teriam levado cerca de R$ 100 mil, conforme as informações preliminares. Não há notícias de feridos. O caso deverá ser registrado no 78º Distrito Policial (DP).