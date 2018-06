Grupo se acorrenta para protestar em Guarulhos Dez jovens passaram a madrugada de ontem acorrentados dentro da Câmara Municipal de Guarulhos. Eles exigem abertura de comissão para apurar denúncias de irregularidades contra o prefeito Sebastião Almeida (PT). Clayton Roberto de Moraes, da Juventude do PSDB, contou que o objetivo é chamar a atenção da população para as supostas irregularidades. "Não é a primeira vez que uma denúncia grave em Guarulhos corre o risco de ser arquivada. Mas queremos que, desta vez, os fatos sejam apurados", diz. O prefeito é suspeito de supostamente desviar recursos federais do Programa Saúde da Família para impressão de material de campanha. Para os petistas, as denúncias são "tentativa de golpe".