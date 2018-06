Grupo se perde na mata com bebê de 7 meses Após dez horas de buscas, a PM de Elisiário, a 420 km de São Paulo, resgatou ontem um grupo que estava perdido com um bebê de 7 meses numa mata próxima do Rio Cubatão. O técnico Marcelo Serchiari, de 30 anos; sua mulher, Geniane, de 29; a filha Gabrieli, de 7 meses; e o amigo William Hilário, de 20 anos, se perderam ao voltar de um sítio. Todos passam bem, segundo os bombeiros.