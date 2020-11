Caso Mari Ferrer: grupos convocam na redes sociais protestos para o fim de semana

SÃO PAULO - Grupos de diversos Estados estão convocando protestos nas redes sociais para pedir justiça pela influenciadora digital Mariana Ferrer. O julgamento de uma denúncia de estupro feita pela jovem, de 23 anos, ganhou repercussão nesta semana após o site Intercept Brasil divulgar trechos da audiência em que o advogado do acusado, Claudio Gastão da Rosa Filho, insultou a influenciadora.

Leia Também Denúncias feitas por Mari Ferrer na internet foram apagadas após ação movida por acusado de estupro

Os atos em busca de justiça pelo caso da jovem e de outras mulheres estupradas e humilhadas no ambiente do Judiciário no Brasil estão marcados para este fim de semana, 7 e 8 de novembro. A maioria das manifestações pede para que os participantes usem roupas pretas como forma de protesto e luto à ausência da voz feminina e levem cartazes de repúdio, além de exigir o uso de máscara como proteção contra o novo coronavírus.

Protesto semelhante já foi realizado na noite da última quarta-feira, 4, em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF). Dezenas de mulheres com cartazes criticaram a absolvição do acusado no caso Mari Ferrer, o empresário André de Camargo Aranha, e pediram mais respeito e se manifestaram contra a cultura do estupro.

Veja algumas manifestações já convocadas para este fim de semana:

Sábado (7/11)

Jundiaí - SP

Onde: Praça Rui Barbosa

Horário: 9h às 12h

Evento: Justiça por Mari Ferrer

Araras - SP

Onde: Praça Barão de Araras

Horário: 11h

Evento: Manifestação em Araras - Apoio à Mari Ferrer

Bauru - SP

Onde: Praça Rui Barbosa

Horário: 14h

Evento: Justiça por Mariana Ferrer

São José do Rio Preto - SP

Onde: Praça Rui Barbosa

Horário: 13h às 15h

Evento: Justiça para Mari Ferrer

Foz do Iguaçu - PR

Onde: Praça da Paz

Horário: 15h

Evento: Protesto em defesa da Mari Ferrer

Belo Horizonte - MG

Onde: Praça Sete de Setembro

Horário: 15h

Evento: Justiça por Mariana Ferrer

Florianópolis - SC

Onde: Catedral Metropolitana de Florianópolis

Horário: 10h

Evento: Ato nacional pelo fim da cultura do estupro/Florianópolis-SC

Domingo (8/11)

São Paulo

Onde: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp)

Horário: 13h às 19h

Evento: Manifestação por Justiça no caso Mari Ferrer

Campinas - SP

Onde: Largo do Rosário

Horário: 10h

Evento: Justiça por Mari Ferrer

Santos - SP

Onde: Praça da Independência

Horário: 15h

Evento: Justiça por Mari Ferrer

São Carlos - SP

Onde: Praça do Mercadão

Horário: 9h às 12h

Evento: Manifestação em São Carlos - Apoio à Mari Ferrer

Guarujá - SP

Onde: Praça Horácio Lafer

Horário: 15h

Evento: Justiça por Mari Ferrer - Guarujá SP

Rio de Janeiro -

Onde: Praça Cinelândia, Centro

Horário: 14h às 19h

Evento: Justiça por Mari Ferrer - RJ

Porto Alegre - RS

Onde: Redenção - Parque Farroupilha

Horário: 15h

Evento: Justiça por Mari Ferrer

Caxias do Sul - RS

Onde: Praça Dante Alighieri

Horário: 16h

Evento: Manifestação pelo caso Mariana Ferrer

Manaus - AM

Onde: Teatro Amazonas, Centro

Horário: 14h

Evento: Manifestação por Justiça no caso Mari Ferrer

Ponta Grossa - PR

Onde: Praça Barão de Guarauna

Horário: 15h

Evento: Justiça Por Mariana Ferrer PG