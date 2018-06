Guarapiranga ganha quatro parques Decretos do prefeito Gilberto Kassab criaram quatro parques - da Barragem, do Castelo, São José e Nove de Julho - na orla da Represa Guarapiranga, na zona sul. A área de 1,2 milhão de metros quadrados equivale à do Ibirapuera. A Prefeitura já começou a trocar por grade muro de um dos parques na Avenida Robert Kennedy.