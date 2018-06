Guarda Civil denuncia abuso de delegado em SP Um delegado está sendo acusado de agressão por dois agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e um auxiliar de enfermagem, após um acidente de trânsito ocorrido na noite de sábado, 10, na zona norte de São Paulo. Segundo a GCM, o caso foi levado à Corregedoria da Polícia Civil, que investigará as denúncias. As agressões teriam começado após uma batida de trânsito, por volta das 23h, quando um auxiliar de enfermagem estava na avenida Tiradentes e sentiu uma batida vindo do veículo de trás, dirigido pelo delegado. De acordo com informações da polícia, o delegado estaria embriagado e teria começado uma briga com o enfermeiro. A GCM foi acionada e um dos guardas acabou levando um soco do delegado.