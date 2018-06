Guarda Civil se muda para a área na segunda-feira O secretário de Coordenação das Subprefeituras, Andrea Matarazzo, garantiu que, em 30 dias, as empresas vão assinar os contratos que estabelecem as regras para a instalação na região. Ele disse que a parte mais emperrada do processo são as demolições. Para ele, as ações de limpeza, fechamento de estabelecimentos clandestinos e encaminhamentos dos dependentes para a saúde, já estão mudando a cara da Cracolândia. Na segunda-feira, por exemplo, a sede da Guarda Civil Metropolitana se muda para a Rua General Couto de Magalhães, com 300 pessoas que serão instaladas em um prédio de 6 andares totalmente reformado.