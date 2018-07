Guarda Civil suspeita de matar desempregado à pancada O desempregado Wanderlei da Conceição, de 24 anos, morreu na madrugada deste sábado, vítima de parada respiratória e traumatismo craniano, em Jacareí, no interior de São Paulo. A suspeita é de que Conceição tenha sido espancado por guardas municipais, por volta das 2 horas, após invadir a guarita de entrada do Centro Médico 24 horas. Conceição teria destruído o banheiro onde se trancou. A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a ocorrência. Depois de arrombar a porta do banheiro, os guardas teriam espancado o desempregado na frente do estabelecimento. O coordenador da Guarda Civil de Jacareí, Cláudio Parente, disse que a vítima foi socorrida pelos guardas e levada à Santa Casa. "A acusação de espancamento não consta do boletim de ocorrência e, por isso, vamos aguardar as investigações da polícia, que irá determinar as causas dessa morte", disse Parente.