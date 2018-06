Guarda feminina afirma que também foi atacada Mais uma mulher procurou a polícia para acusar o porteiro Jadson José dos Santos. Trata-se de uma guarda civil metropolitana que disse ter sido agredida pelo acusado, que a roubou. Ela é a terceira vítima a reconhecer o acusado - outras duas já o haviam reconhecido. Ambas foram atacadas no estacionamento do Shopping Aricanduva, na zona leste. A primeira fugiu do acusado quando ele parou num caixa eletrônico para fazer o saque. A outra vítima, apavorada com as perguntas do porteiro - ele questionou se ela era casada e tinha filhos - abriu a porta do carro e se atirou dele em movimento. Agora a DAS pretende entrar em contato com a polícia da Paraíba para saber se o porteiro cometeu crimes naquele Estado - ele nasceu e cresceu em Pilar (PB). Santos trabalhava no prédio onde cometeu o crime havia dois meses. Era contratado de uma empresa que fornecia mão-de-obra para o prédio. Não freqüentava bares da região e não conversava com outros porteiros da rua.