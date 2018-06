Guarda Municipal do Rio registrou 17 ocorrências no Réveillon

SÃO PAULO - A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) registrou, das 7h da manhã do dia 31 até 17h do dia 1º de janeiro, 17 ocorrências durante a Operação Réveillon 2012. O tempo chuvoso contribuiu para a queda no número das ocorrências como, por exemplo, o número de crianças perdidas nas praias. Durante o Réveillon de 2011 foram registradas 44 ocorrências.

Uma equipe com 2.097 guardas, sendo 489 no trânsito, estavam distribuídos em nove pontos de festejos na cidade. A operação também contou com oito cães, além de viaturas e motocicletas. Somente em Copacabana, foram 1.611 guardas, sendo 322 de trânsito. Os demais guardas estavam distribuídos na Barra da Tijuca, Praia do Flamengo, Penha, Pedra de Guaratiba, Ilha do Governador, Sepetiba, Paquetá e Piscinão de Ramos.