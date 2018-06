Guarda Municipal mata ladrão de carros em Santo André (SP) Armado com uma pistola calibre 380, Artur Ripol Fodra, de 22 anos, acabou morrendo, por volta das 18 horas de segunda-feira, após roubar um carro e trocar tiros com guardas municipais na cidade de Santo André, na Grande São Paulo. Ao render Irineu Teixeira do Amaral, para roubar um Ford Ka azul, placas DAQ 8969, de Santo André, Artur foi perseguido por guardas municipais, que passavam pelo local do roubo e foram imediatamente acionados pela vítima. Na altura do nº 500 da Estrada da Catapreta, no Jardim Irene, o criminoso foi alcançado e atirou contra os guardas. No revide, Artur acabou atingido na boca e morreu quando era atendido no pronto-socorro central da cidade. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Santo André pelo delegado Vágner Tavares.