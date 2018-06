Guardas evitam fuga em massa no interior de São Paulo No final da noite de quinta-feira, um grupo de pelo menos 10 detentos conseguiu escapar, por um túnel que eles cavaram, do complexo prisional João Batista de Arruda Sampaio, Penitenciária II de Itirapina, no interior do Estado de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, guardas da muralha perceberam a fuga e começaram a atirar em direção aos presos, evitando uma fuga maior. Houve tumulto entre os presos no momento em que os guardas impediram uma fuga em massa. Segundo funcionários, não ocorreu rebelião. A Penitenciária II de Itirapina foi construída para abrigar 852 presos em regime fechado e 108 na Ala de Progressão Penitenciária (APP), onde ficam os presos que cumprem regime semi-aberto, mas a população carcerária atualmente é de 1.288 homens.