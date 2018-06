Guarujá deve receber 300 mil turistas neste Natal

No feriado do Natal, o município do Guarujá deve receber 300 mil turistas. A estimativa é da Secretaria Municipal de Turismo, que espera o aumento do fluxo de visitantes a partir do dia 26. Veja também: Alugar um imóvel no Guarujá custa mais do que em Ubatuba Território Eldorado: procura por imóveis para aluguel no litoral paulista faz preços aumentarem Já o Guarujá Convention & Visitors Bureau (GCVB) estima que a rede hoteleira da cidade atingirá uma ocupação de 90% no período do Natal. O presidente da empresa, Ricardo Roman Júnior afirma que até o momento as reservas já atingiram 70% dos hotéis, pousadas e resorts do município. Segundo ele, o interesse dos turistas pelo litoral paulista está sendo influenciado pela crise econômica mundial e pela alta do dólar, que encareceu as viagens ao exterior. Os quartos mais procurados nos hotéis da cidade têm a diária entre R$ 200 e R$ 350. Já nos Resorts as diárias variam entre R$ 500 e R$ 700. Em todo o verão, a cidade deve receber cerca de 3 milhões de turistas, ainda segundo estimativa da (GCVB). Para a temporada de verão - de dezembro deste ano até o Carnaval de 2009 - a Secretaria de Turismo do Guarujá espera a afluência de aproximadamente 3 milhões de turistas. No Revéillon são esperados 1,1 milhão de turistas. Em relação ao ano passado, a média de turistas quem vêm ao Guarujá nesses períodos se mantém.