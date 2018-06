Guarujá não poderá dar alvará a prédios altos A Justiça acatou parcialmente pedido do Ministério Público e proibiu a prefeitura do Guarujá de conceder alvarás para construção de edifícios com mais de 20 andares na Enseada. O MPE vai recorrer ao Tribunal de Justiça por entender que também deveria ser ordenada a demolição dos oito prédios que estão sendo erguidos nessas condições. O juiz Fábio Francisco Taborda afirma que apesar de haver indícios de inconstitucionalidade na lei que instituiu o atual plano diretor, de 2007, a decisão não pode ser retroativa.