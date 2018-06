Guarujá vai reforçar Guarda Civil O secretário de Defesa Social do Guarujá, na Baixada Santista, Antonio Natalino Vieira, afirmou ontem que a Guarda Civil Municipal terá o efetivo ampliado com a contratação de mais 50 guardas. O secretário disse que, embora a segurança pública seja responsabilidade do Estado, a prefeitura da cidade litorânea é "coadjuvante" nesse processo. Apesar de o número de roubos ter aumentado de janeiro a março, a prefeitura ressalta que os índices, se comparados com igual período de 2007, têm caído.