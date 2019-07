Guatemala expulsa irmãos brasileiros acusados de homicídio

CIDADE DA GUATEMALA - As autoridades da Guatemala expulsaram do país dois irmãos brasileiros que eram procurados pelas autoridades do Brasil. Eles foram entregues à Interpol nesta sexta-feira, 5, por possuírem um mandado de prisão por homicídio. Os dois são acusados de matar o padrasto.

Identificados como José Augusto, de 45 anos, e Marcus Vinicius Chávez Villaflor, de 34, os irmãos foram presos no último domingo, 30, na Guatemala, após denúncia anônima que os acusava de espancar a proprietária de uma casa alugada.

De acordo com os investigadores, os acusados entraram na Guatemala em 2014 e estavam atualmente de forma irregular. Após detê-los, os agentes descobriram o alerta vermelho solicitado pela Interpol Brasil em outubro de 2016.

Ambos, que já foram enviados em um voo comercial sob custódia da Polícia Federal, tinham desde aquele momento um "mandado de prisão crime de homicídio, pelo qual têm uma condenação pendente de 16 anos de prisão". / EFE