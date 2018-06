Guerra afirma que Ciro ''demonstra desequilíbrio'' O presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), divulgou ontem nota afirmando que o deputado federal e ex-ministro Ciro Gomes (PSB-CE) começa a "demonstrar desequilíbrio e preocupação com o resultado das urnas no segundo turno". Em entrevista ao Estado, Ciro disse considerar uma "calhordice" a mistificação religiosa em torno do debate do aborto.