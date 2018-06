Guerra de musas no carnaval da Bahia A concorrência, antes, era velada. De um lado, Claudia Leite, do Babado Novo. De outro, Ivete Sangalo. A disputa: quem é a mais "gostosa", segundo palavras de ambas, do carnaval de Salvador. Ivete veio todos os dias com roupas para lá de provocantes. Claudinha veio - um pouco - mais recatada. Mas hoje, a bordo de uma microssaia, em seu desfile no comando do bloco Papa, no Circuito Osmar (Campo Grande) disparou um "vocês têm de falar que Claudinha Leite é a mais gostosa" aos foliões que pulavam no bloco, que eufóricos, prometeram obedecer.