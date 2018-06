Guerra desautoriza Graziano e elogia Aécio O presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, afirmou ontem que, ao contrário de 2006, o PSDB esteve unido durante a campanha. Por isso, condenou o comentário que o coordenador do programa de governo do candidato José Serra, Xico Graziano, fez no Twitter, atribuindo indiretamente a responsabilidade pela derrota do tucano em Minas ao senador eleito Aécio Neves.