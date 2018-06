Guerra pede a militantes oposição 'sem concessões'

"As urnas deram ao partido a obrigação de fazer uma oposição forte, sem concessões. E para defender bandeiras como a defesa da liberdade de pensamento e do respeito às leis, nós precisamos, mais do que nunca, da ajuda permanente de vocês", disse.

O presidente do partido afirmou, no entanto, que a postura da oposição não deve ser do "quanto pior melhor", expressão usada pelo ex-governador José Serra (PSDB) para classificar a ação do PT na Assembleia.

Guerra também conclamou a militância para "fiscalizar" o novo governo. "A luta pela democracia não se faz só em época de eleição, mas todos os dias; em todos os lugares, reais ou virtuais. Para essa grande tarefa de fiscalização do governo e de difusão dos nossos ideais, contamos com vocês", afirmou.

Segundo o tucano, a tarefa agora será a de fazer o partido "avançar na sua organização e na sua integração com sociedade".