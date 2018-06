Guerra vê ''convergência'' com programa do PV

De olho no apoio do PV para o segundo turno, o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), enviou uma carta de intenções ao presidente dos verdes, José Luiz de França Penna, afirmando que há "grande convergência" entre os projetos de governo das siglas. A definição do PV está marcada para amanhã.

"As sugestões do PV mostram não apenas identidade com nossas diretrizes programáticas, mas, também, apresentam coerência com nossa prática política conforme demonstrado especialmente em São Paulo", diz Guerra, em texto, citando a lei paulista de mudanças climáticas.

Segundo Guerra, é possível elaborar "rapidamente" um programa comum de governo PSDB-PV a partir da definição dos verdes na plenária. Para isso, o presidente dos tucanos escalou o coordenador do programa de governo de Serra e ex-secretário estadual do Meio Ambiente, Xico Graziano, além do senador eleito Aloysio Nunes (PSDB), para "aprofundar os entendimentos prévios" consolidados ontem entre os dois partidos.

Na carta, o tucano cita seis pontos que serão analisados por Graziano e Aloysio. Os três primeiros citam o voto distrital e a redução do custo de campanhas, a valorização das polícias e a renovação da matriz energética.

Dois tópicos versam sobre revisão da carga tributária, tanto para produtos sustentáveis como para investimentos estratégicos. Guerra reservou um sobre o veto à anistia aos desmatadores, definição das áreas de preservação ambiental e sobre a manutenção de propriedades rurais.