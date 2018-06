Guia Recomendações para evitar roubos e assaltos na região da 25 de Março e no centro de São Paulo 1. Evite lojas muito cheias. Isso favorece a ação de batedores de carteira. Paciência: espere o ambiente ficar mais tranqüilo 2. Prefira fazer as compras entre 10 e 16 horas. Segunda e terça-feira são os dias mais movimentados, porque há muita gente de outros Estados 3. Para as mulheres, o ideal é portar a bolsa com firmeza entre o braço e corpo, mantendo a mão sempre sobre o fecho 4. Se estiver com mochila, o que não é indicado, mantenha sempre bem fechada e na parte da frente do corpo 5. Suspeite de jovens andando em dupla que estejam sempre no seu caminho. Se desconfiar, pare e procure um policial 6. Em hipótese nenhuma abra carteiras ou mexa em dinheiro na rua. Faça isso apenas na loja, na hora de pagar a conta Orientações para quem procura fazer as compras de fim de ano com mais comodidade 1. Para descansar, procure a Rua Lucrécia Leme, onde ainda sobra um espaço que não foi tomado por camelôs 2. A estação São Bento do Metrô fica na Ladeira Porto Geral, mas há táxis no fim da 25 de Março, no sentido Mercadão 3. Na Rua Lucrécia Leme, existe uma nova base da Guarda Civil Metropolitana, numa área para a qual se planeja, futuramente, um posto contínuo de segurança. Na esquina da Ladeira Porto Geral sempre é possível encontrar policiais militares 4. Nesta época do ano, a Rua 25 de Março fica fechada para carros de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, e aos sábados, das 10 às 13 horas