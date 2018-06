''Guia de Verão'' começa a circular

A estação mais esperada do ano começa recheada de informação para o leitor, o ouvinte e o internauta do Grupo Estado. O Guia de Verão, suplemento que acompanha o Estado, começa a circular hoje. Serão dez edições, com 16 páginas, sempre às sextas-feiras. O encarte contém opções de bares, restaurantes, shows e passeios em todo o litoral paulista. As dicas, claro, dão uma forcinha na hora de escolher a programação adequada a cada perfil de turista. Assim como nos dois anos anteriores, o Guia será distribuído nos pedágios das rodovias Imigrantes, Anchieta e Ayrton Senna e em hotéis e restaurantes entre o Guarujá e Ubatuba. "A novidade deste ano é que o conteúdo do Guia está disponível no portal", diz o editor-executivo Ilan Kow. No portal (www.estadao.com.br/cidades/verao2009. shtm) é possível conferir notícias, condições das praias, previsão do tempo, dicas de saúde e assistir aos programetes realizados pela TV Estadão. Uma reportagem multimídia sobre 30 praias do litoral brasileiro também pode ser conferida no endereço. O internauta pode ainda participar do blog e compartilhar dicas de diversão na praia com outros leitores. Com boletins durante a programação, o já tradicional Estação Férias Verão da Rádio Eldorado - 92,9 FM e 700 AM - traz a cobertura das praias e o movimento das estradas. Os programas podem ser ouvidos pela internet no portal www.territorioeldorado.com.br. Correspondentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul indicam opções de lazer e de viagem nessas regiões. Para quem está de malas prontas rumo ao exterior, os correspondentes da rádio em Londres, Los Angeles e Buenos Aires recomendam passeios e dão dicas culturais exclusivas nessas cidades. No wikisite, na comunidade criada para os ouvintes da rádio, é possível interagir com o conteúdo, enviando fotos, vídeos, áudios e textos: http://estacaoferiasverao.comlimao.com.br.