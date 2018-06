Guia turístico brasileiro é detido no Egito

SÃO PAULO - Um brasileiro, residente no Egito, foi preso no último dia 18 de agosto acusado de proselitismo religioso, o que é proibido pelas leis do país, segundo confirmou o Ministério das Relações Exteriores.

O brasileiro, que trabalha como guia turístico no país, foi detido no Cairo com outras duas mulheres, também brasileiras, que já foram liberadas, de acordo com o Itamaraty.

A prisão aconteceu quando ele visitava as pirâmides. Policiais teriam encontrado bíblias e folhetos evangélicos no carro em que ele viajava.

Segundo o Itamaraty, a embaixada do Brasil no Egito está tomando providências para que o brasileiro seja liberado. Até as 16 horas de hoje, por conta do fuso horário e do fim de semana, a embaixada ainda não havia conseguido entrar em contato direto com o brasileiro.