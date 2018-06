Guiar é disciplina escolar na capital

Filho de um membro de grupo de ciclistas noturnos, o pequeno João Pedro Moreno, de 7 anos, se prepara para ser um condutor de bicicleta consciente. Ele é um dos 2,5 mil alunos de escolas municipais que estão tendo aulas no Parque das Bicicletas, na zona sul, dentro do projeto Clube Escola de Ciclismo, uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e de Esporte e a Federação Paulista de Ciclismo, que tem como objetivo capacitar os ciclistas do futuro. As crianças entre 7 e 14 anos têm aulas de noções de trânsito, mecânica básica e prática de ciclismo. "Aprendi muito, nem sabia usar capacete direito", contou. Seu pai, que tem o mesmo nome, integra o Sampa Bikers, grupo de ciclistas que pedala pela zona sul. De acordo com a professora de noções de trânsito Juliana Alves, de 33 anos, a primeira coisa que os alunos respondem quando ela pergunta onde se deve andar de bicicleta é na calçada. "Explicamos que a calçada é do pedestre e que a bicicleta é um veículo, portanto deve circular na rua, observando todas as regras de trânsito e os cuidados na segurança", diz.