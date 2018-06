Guindaste arrebenta fios elétricos de avenida em São Paulo Um guindaste arrebentou diversos fios da rede elétrica da Avenida Jabaquara, na altura do número 1.880, na zona sul de São Paulo, por volta das 11 horas deste domingo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito na avenida foi completamente interrompido. Neste momento, apenas a faixa da direita está liberada para o tráfego. Técnicos da Eletropaulo estão no local para consertar os cabos. A previsão era de que a via fosse liberada por volta das 15 horas deste domingo.